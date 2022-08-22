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Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків
09:04 22.08.2022 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.
Зазначимо, що загалом Україна отримала від Німеччини вже 15 Gepard, 44 бронетранспортери М113 і більше 400 тисяч сухпайків.
Окрім того, до відправки готуються:
* 20 70-мм ракетних установок з 2 000 ракетами;
* 1 592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;
* 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;
* 60 200 патронів калібру 40 мм;
* 6 підйомно-транспортних машин;
* 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;
* 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
* 30 кулеметів MG-3.
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