Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Зазначимо, що загалом Україна отримала від Німеччини вже 15 Gepard, 44 бронетранспортери М113 і більше 400 тисяч сухпайків.

Окрім того, до відправки готуються:

* 20 70-мм ракетних установок з 2 000 ракетами;

* 1 592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;

* 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;

* 60 200 патронів калібру 40 мм;

* 6 підйомно-транспортних машин;

* 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;

* 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;

* 30 кулеметів MG-3.



