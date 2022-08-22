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США планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur – ЗМІ
09:00 22.08.2022 |
Сполучені Штати планують поставити Україні високоточні артилерійські снаряди Excalibur.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на джерела.
За даними видання, снаряди Excalibur планується поставити в одному із майбутніх пакетів допомоги. Вони не були включені до останнього пакету допомоги на $775 млн.
Зазначається, що ці снаряди дадуть українським військовим нову точну зброю, за допомогою якої можна завдати удару по укріпленим російським позиціям і командним пунктам.
Excalibur - високоточний керований снаряд збільшеної дальності, має GPS-наведення. Використовуються для артилерії 155-мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35 км.
Нагадаємо, 19 серпня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України.
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