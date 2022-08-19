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АНАЛІТИКА

ЄС приєднався до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у «геноциді»

 

Європейський Союз подав до Міжнародного суду ООН інформацію у рамках справи України проти РФ щодо звинувачень у "геноциді", які РФ використала на виправдання вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Суду.

Зазначається, що Європейський Союз 17 серпня подав до суду інформацію, що стосується справи про звинувачення у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

У представництві України при ЄС висловили вдячність Євросоюзу за це рішення.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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