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ЄС приєднався до справи України проти РФ у Міжнародному суді ООН щодо звинувачень у «геноциді»
14:22 19.08.2022 |
Європейський Союз подав до Міжнародного суду ООН інформацію у рамках справи України проти РФ щодо звинувачень у "геноциді", які РФ використала на виправдання вторгнення в Україну.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Суду.
Зазначається, що Європейський Союз 17 серпня подав до суду інформацію, що стосується справи про звинувачення у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).
У представництві України при ЄС висловили вдячність Євросоюзу за це рішення.
Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").
У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.
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