США готують новий пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів і може оголосити про це вже в п'ятницю, 19 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту санкціонувати передачу надлишкової зброї із запасів США.

За даними агентства, про новий пакет може бути оголошено вже у п'ятницю, проте не виключено, що публічна інформація про нього з'явиться лише наступного тижня.

У травні американський Конгрес затвердив безпрецедентний пакет допомоги Україні через агресію Росії на загальну суму близько 40 млрд доларів. У тому числі законодавці передбачили, що президент США може користуватися схемою обсягом 11 млрд доларів.

Нагадаємо, США виділили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.