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Естонія схвалила новий пакет військової допомоги для України
23:17 18.08.2022 |
Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає нові партії мінометів і протитанкової зброї, а також ще один польовий госпіталь.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.
"Бойові дії в Україні залишаються інтенсивними, і хоча Україна отримує все більше західної зброї, ми морально зобов'язані підтримувати Україну. Українці воюють за наші спільні цінності, і якщо у нас є зброя, яку ми можемо їм віддати - треба це робити", - зазначив міністр оборони Ханно Певкур.
Польовий госпіталь - вже другий - надають у співпраці з Німеччиною.
Рішення уряду передбачає також, що Естонія приєднається до країн, які допомагають навчати українських військових.
Загальна вартість переданої Естонією військової допомоги складає 250 млн євро. Серед зброї, яка вже надавалася - "Джавеліни", протитанкові гранатомети, гаубиці, протитанкові міни, різні види стрілецької зброї з боєприпасами, обладнання для зв'язку, засоби захисту, медичні засоби, сухпаї.
Як повідомлялося, президент Естонії Алар Каріс з командою долучився до плетіння маскувальних сіток для українських військових.
Також Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року після демонтажу радянських пам'ятників.
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