Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Заощаджені в рамках акції «Народний Байрактар» кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України - Притула
17:02 18.08.2022 |
Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень. Це кошти, які раніше збирали на купівлю трьох "Байрактарів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фонду.
Фонд підписав угоду з компанією ICEYE, яка володіє найбільшим у світі сузір'ям SAR супутників. Міністерство оборони України отримає повний доступ до всіх систем і повних можливостей одного зі своїх супутників SAR, який вже знаходиться на орбіті.
Це допоможе українським військовим отримувати радіолокаційні супутникові зображення місць із високою частотою.
"На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційної обробки зображень ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив", - йдеться у повідомленні.
У чому унікальність ICEYE?
Компанія першою у світі запустила SAR-супутник вагою менше 100 кілограмів. Зараз вона має найбільше у світі сузір'я цих космічних апаратів.
Супутники SAR легкі та мобільні. Вони використовуються для спостереження за погодними умовами, щоб уникнути виникнення надзвичайних ситуацій чи попередити про стихію. Також вони можуть дати якісну картинку місцевості, необхідну для військових цілей.
Супутники SAR випромінюють власну енергію для освітлення об'єктів або ділянок на землі. Вони записують те, що відбивається від поверхні на датчик. У цьому і полягає їхня унікальність, оскільки зображення можна отримувати і вдень, і вночі, бо для цього не потрібне сонячне світло.
Крім того, супутники компанії ICEYE можуть "проникати" у хмари та дим. Це не заважає датчикам відстежувати поверхню.
Нагадаємо, що раніше Фонд Сергія Притули оголосив збір на купівлю "Байрактарів". За три дні вдалося зібрати 600 млн гривень. Пізніше компанія-виробник "Baykar Makina" заявила, що надасть Україні безпілотники безкоштовно.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Усіх торгівців зобов’яжуть встановити POS-термінали. Уряд затвердив поетапний план
|«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|Заощаджені в рамках акції «Народний Байрактар» кошти було витрачено на купівлю космічного супутника для України - Притула
|Розслідування The Washington Post. Як Зеленський та Байден готувалися до війни з Путіним
|Порошенко передав дрони Autel та ретранслятор 80-тій Десантно-штурмовій бригаді ЗСУ
|Зеленський доручив розглянути пропозиції громадян щодо зарплати для депутатів і членів уряду на рівні мінімального окладу
|Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму
|Порошенко повідомив про великий контракт на закупівлю для ЗСУ безпілотників оперативного рівня
Бізнес
|Глава Ryanair: ера авіаквитків за 10 євро закінчилася
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд