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Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму
18:12 16.08.2022 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід підтримує Україну зброєю, щоб вона могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.
Про це він сказав під час візиту до Швеції, пише "Європейська правда" з посиланням на RND.
Шольца запитали, чи може Україна використовувати зброю, яка постачається із Заходу, також для відвоювання Кримського півострова. Канцлер відповів непрямо.
"Ми підтримуємо Україну зброєю, яку ми їй поставляємо, і це для того, щоб вона могла захищати цілісність та суверенітет своєї держави та території", - сказав Олаф Шольц.
Він запевнив Україну, що поставки зброї продовжаться. У цьому главу німецького уряду підтримала прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.
"Росія не повинна виграти цю війну, це важливо для України та Європи. Поки триває війна, ми повинні залишатися непохитними", - сказала Андерссон.
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