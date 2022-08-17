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АНАЛІТИКА

Шольц відповів, чи може Україна застосовувати західну зброю для ударів по Криму

 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід підтримує Україну зброєю, щоб вона могла захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

Про це він сказав під час візиту до Швеції, пише "Європейська правда" з посиланням на RND.

Шольца запитали, чи може Україна використовувати зброю, яка постачається із Заходу, також для відвоювання Кримського півострова. Канцлер відповів непрямо.

"Ми підтримуємо Україну зброєю, яку ми їй поставляємо, і це для того, щоб вона могла захищати цілісність та суверенітет своєї держави та території", - сказав Олаф Шольц.

Він запевнив Україну, що поставки зброї продовжаться. У цьому главу німецького уряду підтримала прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон.

"Росія не повинна виграти цю війну, це важливо для України та Європи. Поки триває війна, ми повинні залишатися непохитними", - сказала Андерссон.
 

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