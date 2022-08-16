Латвія передала Україні ще 6 самохідних гаубиць

Латвія передала Україні шість самохідних гаубиць М109, які вже використовуються українськими військовими на фронті.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Ще 6 гаубиць М109, які нещодавно прибули до України з Латвії, вже показують результати на полі бою. Я щиро вдячний своєму латвійському колезі та народу Латвії за непохитну підтримку. Разом ми переможемо!", - написав Резніков у Twitter.

Напередодні повідомлялося, що Повітряні сили України отримали чотири вертольоти, подаровані Латвією, найближчим часом вони повністю увійдуть до складу авіаційного парку ЗСУ.

Як повідомлялося, Латвія з 15 серпня відновлює програму реабілітації поранених українських військовослужбовців.

Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку в обсязі стосовно валового внутрішнього продукту. Латвія поставила в Україну зброю та особисте спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети "Стінгер" на суму понад 200 млн євро.

Також Латвія є одним із учасників Української оборонної контактної групи, яка покликана допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.