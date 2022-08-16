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АНАЛІТИКА

Клуб експертів випустив відео огляд подій, які відбудуться в Україні та світі з 15 по 21 серпня

08:30 16.08.2022 |

Політика

 

На YouTube-каналі «Клуб експертів» вийшов новий відеоролик, присвячений анонсуванню актуальних подій та заходів поточного тижня.

Засновник клубу експертів Максим Уракін разом із провідною Ольгою Левкун розповіли про найважливіші події в Україні та світі у період з 8 по 14 серпня 2022 року.

Зокрема, в Україні анонсовано проведення низки конференцій та круглих столів, присвячених актуальним темам, таким як ведення та підтримка бізнесу під час війни, змін у трудовому законодавстві, захисті прав дітей та ін. Крім того, будуть оголошені підсумки голосувань щодо обрання голови Національного агентства щодо виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) та членів Вищої ради правосуддя.

У світі наступного тижня також очікується кілька цікавих подій. Зокрема, можливе просування на шляху укладання ядерної угоди з Іраном, про що нещодавно заявляли в Євросоюзі. Також продовжиться розвиток ситуації з можливим звинуваченням екс-президента США Дональда Трампа у присвоєнні секретних документів та зустрічному звинуваченні республіканцями на адресу генпрокурора США Гарланда у політичному тиску.

Наступного тижня також очікується запровадження нових санкцій щодо РФ з боку окремих країн Євросоюзу. Зокрема, це стосується заборони росіянам на в'їзд до ЄС та скасування для них шенгенських віз. Наразі питання дискутується на рівні Євросоюзу.

Про ці та багато інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:


Підписатись на канал Клуб експертів можна тут – https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
 

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