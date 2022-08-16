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АНАЛІТИКА

Латвія передала Україні вертольоти Мі-17 і Мі-2

 

Повітряні сили України отримали чотири вертольоти, подаровані Латвією, найближчим часом вони повністю увійдуть до складу авіаційного парку ЗСУ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi з посиланням на Міноборони Латвії.

"Пів року тому подаровані Латвією системи "Стінгер" допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські воїни контратакують у багатьох місцях, наші пожертвувані гелікоптери допомагатимуть проводити військові дії та рятувати. Підтримка України західними країнами не повинна припинятися, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", - наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 надійшли до ВПС України в частково розібраному вигляді. Перед доставкою гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували.

Повітряні сили України почнуть використовувати гелікоптери для виконання завдань після повного завершення їх складання.

Латвія є однією з країн, яка надала Україні найсуттєвішу підтримку в обсязі стосовно валового внутрішнього продукту. Латвія поставила в Україну зброю та особисте спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети "Стінгер" на суму понад 200 млн євро.

Також Латвія є одним із учасників Української оборонної контактної групи, яка покликана допомагати Україні в боротьбі з російською агресією.
 

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