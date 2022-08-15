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Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana
09:25 15.08.2022 |
Збройні сили України (ЗСУ) отримали від Словаччини перші чотири самохідні артилерійські установки (САУ) Zuzana калібром 155-мм, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь в суботу, 13 серпня.
"Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana знаходяться в розпорядженні українських збройних сил, і готові до використання для захисту від російських агресорів. Слава Україні", - написав він у Twitter.
Надання Україні гаубиць було анонсовано наприкінці травня під час візиту президентки Словаччини Зузани Чапутової до Києва. Про підписання контракту на передання Україні восьми САУ Zuzana 2 оголосили на початку червня.
Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії калібру 155 мм. Словацька армія закупила 25 артустановок у 2018 році. Гаубиці передали військовим у липні 2021 року, аби замінити попереднє покоління.
Інша словацька зброя для України
З початку 24 лютого Словаччина активно допомагає Україні зі зброєю. Зокрема, передала зенітно-ракетні комплекси С-300. Також завод Konstrukta Defence, що розташовано у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини, ремонтує і модернізовує військову техніку української армії, яку було пошкоджено в боях з силами РФ. Konstrukta Defence спеціалізується в основному на виробництві, ремонті та обслуговуванні артилерійських знарядь та ракетних установок.
Нині Словаччина готує до відправлення в Україну партію радянських винищувачів МіГ-29. За словами міністра Надя, вартість винищувачів, які планується передати, оцінюється мільйонами євро. Проте про їхню кількість не повідомляють. Ці бойові літаки готуються зняти з експлуатації наприкінці серпня.
Крім того, як повідомив 11 серпня міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, Словаччина разом з Польщею, Швецією і Чехією висловила зацікавленість у виробництві зброї для України.
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