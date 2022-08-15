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Закон про легалізацію зброї ухвалять найближчим часом, - Монастирський
Верховна рада України може вже найближчим часом прийняти закон про легалізацію зброї. Передбачається, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського на телемарафоні.
За його словами, позиція МВС полягає в тому, що для захисту житла українці повинні мати право володіти вогнепальною зброєю, в тому числі пістолетами.
"Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями. Я думаю, що найближчим часом буде прийнятий відповідний закон, перше читання вже було прийнято, зараз готується закон до другого читання. Я думаю, що протягом найближчого часу він буде винесений на розгляд парламенту", - зазначив Монастирський.
Нагадавши, Верховна рада ухвалила відповідний законопроект у першому читанні 23 лютого 2022 року за день до повномасштабного вторгнення Росії. Згідно з його положеннями, короткоствольну зброю можна буде купувати і зберігати, а використовувати, крім захисту будинку, в тирах і на стрільбищах законних військових формувань.
Легалізацію зброї підтримує і міністр оборони Олексій Резніков.
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