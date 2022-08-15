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АНАЛІТИКА

Всі області Украъни виконали план по призову на 100 і більше відсотків

08:49 15.08.2022 |

Політика, Україна

 

У ЗСУ пояснили, як далі проводитимуть мобілізацію в Україні

Мобілізація в Україні триватиме до скасування воєнного стану. Чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей.

Про це  liga.net повыдомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, мобілізація в Україні йде постійно і залежить від потреб на фронті, тобто коли Збройні сили зазнають втрат. І триватиме мобілізація до скасування воєнного стану.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.

Він підкреслює, що на сьогодні людей у ЗСУ вистачає, всі області виконали план по призову на 100 і більше відсотків. На сьогодні потреби в доукомплектуванні військових частин порівняно з лютим знизилися в десятки разів.

У той же час Горбач зазначає, що добровольців стало менше і більшість мотивованих бійців вже пішли захищати країну. При цьому в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять в черзі, щоб піти служити в ЗСУ.

Наразі набір до ЗСУ проходить лише за відсутніми військовими спеціальностями. Як правило, доукомплектування проходить за територіальним принципом, але якщо в конкретному територіальному центрі на обліку немає представників необхідної спеціальності, то їх шукають в сусідніх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воєнний стан і мобілізацію в Україні можуть продовжити до 21 листопада 2022 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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