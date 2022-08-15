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Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
08:42 15.08.2022 |
Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.
"Комітет ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки підтримав в цілому законопроекти (#7664) про продовження дії воєнного стану і (#7665) загальної мобілізації на 90 діб", - написав Железняк.
Варто зауважити, що після того як комітет підтримав законопроекти, їх винесуть на голосування в Раду.
Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.
У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.
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