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АНАЛІТИКА

Нова партія РСЗВ M270 від Британії прибула в Україну

 

В Україну прибула чергова партія РСЗВ M270 від Великої Британії.

Про це у п'ятницю повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише "Європейська правда".

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули більше РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він у своєму Twitter.

Резніков не уточнив, про яку кількість систем іде мова. 10 серпня Бен Воллес підтвердив, що Лондон передасть Україні 3 додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також "значну" кількість ракет до них.

Олексій Резніков додав, що незабаром на фронт прибудуть і "інші подарунки".
Ключові теги: Британія
 

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