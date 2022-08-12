Фінансові новини
- |
- 12.08.22
- |
- 02:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України
23:30 11.08.2022 |
Міністр оборони Швеції Петер Гульквіст у четвер після конференції донорів для України в Копенгагені не виключив, що Стокгольм може долучитися до виробництва зброї для Києва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Гульквіст заявив у коментарі SVT.
"Це не те, що я виключаю, але зараз зарано говорити. Ми залучені в усі три виміри (допомоги Україні) позитивним чином, та зрештою ще належить побачити, як ми це зведемо разом", а - сказав глава шведського Міноборони.
Натомість, за його словами, зацікавленість у виробництві зброї для України вже висловили Польща, Чехія і Словаччина.
Під трьома вимірами допомоги України Гульквіст мав на увазі тренування українських військових, військову допомогу та виробництво зброї. Він у коментарі SVT не виключив, що Стокгольм може розширити участь у програмі підготовки українських військових у Британії.
Міністр оборони Швеції також нагадав, що за підсумками донорської конференції для України в Копенгагені її учасники домовилися створити фонд для фінансування виробництва зброї, який очолюватиме Велика Британія.
Нагадаємо, у конференції північноєвропейських союзників з підтримки України в Копенгагені взяли участь понад 20 країн. Делегації були представлені главами оборонних відомств, заступниками або іншими високопосадовими представниками.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|McDonald's оголосив про поетапне відновлення роботи в Україні
|Масова приватизація з 1 вересня - що саме піде з молотка?
|Крим став театром бойових дій. Що далі
|Генерал Дмитро Марченко: Ми відвоюємо Крим, так само як Херсон, Луганськ і Донецьк
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Швеція не виключає, що може виробляти зброю для України
|На конференції в Данії домовилися про понад €1,5 млрд допомоги Україні
|У МЗС РФ відкинули пропозицію Швейцарії представляти інтереси України
|CNN: Удару по колонії в Оленівці не було завдано РСЗВ HIMARS
|Крим став театром бойових дій. Що далі
|Порошенко та волонтери відправили до ЗСУ партію бронемашин MLS Shield та іншу техніку
Бізнес
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери
|Греція видала США «містера Біткоїна»: росіянину інкримінують відмивання грошей
|Blue Origin виконала шостий суборбітальний політ із космічними туристами
|Американський бренд Chevrolet представив для китайського ринку новий кросовер Seeker
|SsangYong анонсував новий кросовер Torres для Європи
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню