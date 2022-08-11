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CNN: Удару по колонії в Оленівці не було завдано РСЗВ HIMARS
14:29 11.08.2022 |
Удару по колонії в Оленівці, за якого загинуло понад 50 українських військовополонених, не було завдано РЗСО HIMARS.
Про це йдеться у розслідуванні, проведеному телекомпанією CNN.
Експерти, зокрема, зазначають: на фото видно, що стіни будівлі, де утримувалися військовополонені, встояли і більша частина даху залишилася цілою. Ніде не видно й вирви, яка завжди виникає після удару РСЗВ. Показаний російськими пропагандистськими масмедіа серійний номер ракети HIMARS не міг би зберегтися при пожежі такої сили.
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