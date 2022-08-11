CNN: Удару по колонії в Оленівці не було завдано РСЗВ HIMARS

Удару по колонії в Оленівці, за якого загинуло понад 50 українських військовополонених, не було завдано РЗСО HIMARS.

Про це йдеться у розслідуванні, проведеному телекомпанією CNN.

Експерти, зокрема, зазначають: на фото видно, що стіни будівлі, де утримувалися військовополонені, встояли і більша частина даху залишилася цілою. Ніде не видно й вирви, яка завжди виникає після удару РСЗВ. Показаний російськими пропагандистськими масмедіа серійний номер ракети HIMARS не міг би зберегтися при пожежі такої сили.