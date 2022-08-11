Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

CNN: Удару по колонії в Оленівці не було завдано РСЗВ HIMARS

 

Удару по колонії в Оленівці, за якого загинуло понад 50 українських військовополонених, не було завдано РЗСО HIMARS.

Про це йдеться у розслідуванні, проведеному телекомпанією CNN.

Експерти, зокрема, зазначають: на фото видно, що стіни будівлі, де утримувалися військовополонені, встояли і більша частина даху залишилася цілою. Ніде не видно й вирви, яка завжди виникає після удару РСЗВ. Показаний російськими пропагандистськими масмедіа серійний номер ракети HIMARS не міг би зберегтися при пожежі такої сили.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,5102
  0,1298
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0537  0,22 0,56 40,0207  0,22 0,56
EUR 39,7104  0,46 1,17 41,0059  0,50 1,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,13 0,35 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес