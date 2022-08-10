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АНАЛІТИКА

Порошенко та волонтери відправили до ЗСУ партію бронемашин MLS Shield та іншу техніку

22:26 10.08.2022 |

Політика

Порошенко та волонтери відправили до ЗСУ партію бронемашин MLS Shield та іншу техніку

 

Волонтери ГО "Справа Громад" разом із Фондом Порошенка відправили на передову партію з 11 італійських бронемашин MLS Shield та іншу техніку, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

Зазначається, що бронемашини будуть передані до Десантно-штурмових військ. Крім бронемашин, для ЗСУ також було закуплено 200 вантажівок і декілька сотень БПЛА.

"Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини - загальна вартість контракту значно перевищує EUR3 млн. Вантажівки - загальна вартість контракту значно перевищує EUR2,5 млн. Дрони - майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проєкт Poseidon - це EUR2 млн. І все це робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам'ятає", - заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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