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Німеччини передала Україні ще чотири ЗСУ Gepard
17:29 10.08.2022 |
Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.
Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:
* 10 броньованих автомобілів HMMWV,
* три броньовані евакуаційні машини,
* сім засобів радіоперешкод,
* вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,
* чотири дистанційні системи розмінування,
* вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,
* один високочастотний блок з обладнанням,
* 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,
* два медичні холодильники.
Зазначається, що у планах Німеччини - передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.
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