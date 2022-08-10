Німеччини передала Україні ще чотири ЗСУ Gepard

Німеччина протягом останніх днів передала Україні ще чотири самохідні зенітні установки Gepard, довівши загальну кількість цих одиниць озброєння в Києва до дванадцяти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані федерального уряду Німеччини.

Зазначається, що протягом останнього тижня Німеччина також направила Україні:

* 10 броньованих автомобілів HMMWV,

* три броньовані евакуаційні машини,

* сім засобів радіоперешкод,

* вісім мобільних радарів наземного спостереження та тепловізорів,

* чотири дистанційні системи розмінування,

* вісім електронних пристроїв для боротьби з дронами,

* один високочастотний блок з обладнанням,

* 49 тисяч снарядів для самохідних зенітних установок,

* два медичні холодильники.

Зазначається, що у планах Німеччини - передати ще 18 ЗСУ Gepard, а також 3000 снарядів калібру 155 мм.