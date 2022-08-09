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АНАЛІТИКА

Порошенко: Радбез ООН має ввести миротворців на Запорізьку АЕС

 

П'ятий президент Петро Порошенко закликав Раду Безпеки ООН негайно розмістити миротворців на території Запорізької АЕС. Потенційна катастрофа на ЗАЕС за своїми наслідками може бути вдесятеро більшою, ніж аварія на ЧАЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в ефірі Sky News.

"Катастрофа на Запорізькій атомній електростанції була б вдесятеро потужнішою за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Однозначно, від наслідків цього постраждала б і вся Європа, і весь світ", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що Запорізька атомна електростанція забезпечує 20% всього енергобалансу України й 50% атомної енергії.

"Хотів би також нагадати, що станом на цей момент український персонал станції перебуває там. А тому ми запропонували, щоб цей комплекс питань був негайно винесений на розгляд засідання Ради Безпеки ООН з тим, щоб розглянути спеціальне рішення про негайне розміщення миротворців ООН на Запорізькій атомній електростанції. Інакше наслідки відчує вся Європа, весь світ, адже може статися катастрофа", - додав політик.

На його думку, ця ситуація - це загроза глобальній безпеці. Якщо Росія не погодиться на абсолютно незалежних від України міжнародних миротворців, які зможуть гарантувати безпеку світу - слід запровадити нове ембарго і нові санкції.

"Росія розуміє лише мову сили. А отже весь світ має продемонструвати єдність, солідарність та силу", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Додамо, вже наступного дня, 6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик ЗАЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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