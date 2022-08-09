США планують передати Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS протягом декількох місяців

Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності протягом декількох місяців.

Про це заявив заступник Міністра оборони з політичних питань Колін Кол, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

"У новому пакеті допомоги немає NASAMS, але є ракети AMRAAM для NASAMS. Поставки NASAMS готуються. Ми думаємо, що вони прибудуть в Україну в наступні кілька місяців",- заявив Кол.

Нагадаємо, що США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні в липні в рамках пакету допомоги. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК.

Нагадаємо, 27 червня в Білому домі заявили, що США поставлять Україні сучасні системи ППО середньої і великої дальності, але не уточнили які саме. За інформацією анонімного чиновника, адміністрація Байдена придбає для України NASAMS.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня Пентагон санкціонував надання Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю в 1 млрд доларів. До нього увійшли ракети для HIMARS, боєприпаси для артилерії, а також протипіхотні міни.