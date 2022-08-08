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Верховній Раді пропонують визнати незалежність Косова
11:30 08.08.2022 |
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови "Про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Косово". Документ під номером 7638 від 5 серпня передано на розгляд керівництву парламенту, повідомляється на сайті Ради.
Автор проєкту постанови, депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська Солідарність") наголошує, що 22 з 27 країн-членів Європейського Союзу вже визнали незалежність Косова, так само як і США, Канада та Великобританія. "Тому послідовним кроком України зараз буде визнання державного суверенітету Косово і висловлення міжнародної підтримки", - написав він у своєму Telegram-каналі.
На його думку, ситуація між Україною та пседовреспубліками "ЛДНР" - "це не та сама ситуація, як у Косово та Сербії". Гончаренко вважає, що Косово "дійсно має право на незалежність".
Питання незалежності Косова
Косово, понад 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, було частиною Сербії, але після війни 1998-1999 років проголосило свою незалежність у 2008 році. У 2010 році Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй визнав законність самопроголошення незалежності Косова від Сербії, однак це рішення суду було консультативним і не має прямої юридичної дії.
З того часу незалежність Косова визнали понад 100 держав світу, включаючи Німеччину. Росія та Китай - не визнали.
Позиція України щодо Косова
Україна також не визнала незалежність Косова, але в 2020 році заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив, що країна робить "певні кроки назустріч", зокрема визнала паспорти Косова.
Противники визнання незалежності цієї держави в Україні вважають, що такий крок послабить позиції України в питаннях анексії Криму Росією, а також "ЛНР" і "ДНР". "Якщо ми визнаємо Косово, то після цього ми маємо говорити, що наша позиція щодо українського Криму є набагато слабшою", - сказав 1 серпня радник глави МВС Вадим Денисенко, якого цитує УНІАН.
Точка постійної напруженості на Балканах
Головним противником визнання незалежності Косова залишається Сербія, через що на Балканах постійно підтримується напруженість. Наприкінці липня сталося чергове загострення у стосунках між Сербією і Косовом через запровадження останнім нових прикордонних правил для сербів, зокрема вимог отримувати тимчасові документи для перебування в країні. Це були дзеркальні заходи, адже Сербія вже вимагає від жителів Косова отримання тимчасових документів.
31 липня в північних регіонах Косова, де більшість населення становлять етнічні серби, почалися масові протести, серби заблокували рух на дорогах, що ведуть до двох прикордонних пунктів. Від офіційних осіб Сербії також почали лунати погрози на адресу Косова.
Після консультацій з представниками США і ЄС влада Косова вирішила відтермінувати на місяць запровадження нових прикордонних правил. Росія в свою чергу підтримала позицію Сербії і закликала США та ЄС "до припинення провокацій".
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