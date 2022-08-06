Фінансові новини
- |
- 06.08.22
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї – поставки йшли потай через Польщу
23:40 05.08.2022 |
Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов у четвер заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4200 тонн зброї.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nova.bg.
"За перші чотири місяці від початку війни - до 30 червня були підписані (колишньою міністеркою економіки Корнелією) Ніновою дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд, 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною", - розповів Михайлов на пресконференції.
Він додав, що має документи на доказ своїх слів, але не показав їх.
На початку червня уряд Болгарії повідомляв, що передав Україні зброї на трохи більш як 100 мільйонів євро. Вона транспортувалася до України через польський аеропорт Жешув, що біля кордону.
Заяви Михайлова прозвучали на тлі тверджень Нінової - лідерки Болгарської соціалістичної партії - про те, що за її підписом жодна одиниця зброї не була передана Україні. За його словами, ексміністерка не підписала дозволи на експорт зброї на суму в понад мільйон євро.
Ще у травні парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться. Пізніше вже колишній прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков у вівторок заявив, що його країна вже надає достатньо допомоги Україні, і постачати зброю Софія не планує.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Болгарія відправила в Україну 4200 тонн зброї – поставки йшли потай через Польщу
|США готують для України пакет військової допомоги на $1 млрд – ЗМІ
|Китай ухилився від відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського
|Члени НАТО працюють з оборонними компаніями, щоб збільшити поставки зброї Україні
|Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq