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Китай ухилився від відповіді на заклик президента України Володимира Зеленського
12:48 05.08.2022 |
Він запрошував до двухсторонніх переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника МЗС КНР Хуа Чуньїн, яку цитує people.cn.
Так, на питання журналіста, чи є у китайського сторони плани щодо переговорів з українським президентом у найближчій перспективі вона відповіла:
"Китай підтримує тісні зв'язки з Україною та іншими сторонами української кризи", - сказала Чуньїн, ухилившись від питання ЗМІ.
Що сказав Зеленський
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті South China Morning Post заявив, що Україна шукає можливості напряму поговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб закінчити війну.
"Я хотів би поговорити безпосередньо. У мене була одна розмова з Сі Цзіньпіном, це було рік тому. З початку широкомасштабної агресії 24 лютого ми офіційно просили про розмову, але у нас не було жодної розмови з Китаєм, хоча я вважаю, що це було б корисно", - сказав він.
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