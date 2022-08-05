Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 00:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
16:39 04.08.2022 |
Личаківський районний суд Львова продовжив арешт нардепа Віктора Медведчука. Він перебуватиме під вартою щонайменше до 19 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне рішення суду.
"Вчора, 03 серпня 2022 року, слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В., який обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України, в межах строку досудового розслідування, а саме до 19 вересня 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у 2021 році народному депутату Віктору Медведчуку оголосили декілька підозр. Зокрема, у державній зраді та у співпраці з так званими"ЛДНР".
До початку повномасштабної війни в Україні він знаходився під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.
Про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Він намагався втекти з країни.
Згодом Личаківський районний суд Львова обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який відповідно, і продовжили до 19 вересня.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
ТОП-НОВИНИ
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
|Кабмін готує законопроект про 10% збір на валютообмінні операції для імпорту, - Железняк
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Члени НАТО працюють з оборонними компаніями, щоб збільшити поставки зброї Україні
|Арешт Медведчука продовжили до 19 вересня
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
|Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з Білоруссю Лукашенка
|Нові «Слуги народу»: хто зайде до Ради замість Совгирі та Костіна
|Кулеба підписав подання на призначення Венедіктової послом у Швейцарії
Бізнес
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м