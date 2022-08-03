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АНАЛІТИКА

Кулеба розповів, за яких обставин Україна розірве дипвідносини з Білоруссю Лукашенка

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що вважає за необхідне розірвати дипломатичні відносини з Білоруссю, якщо її армія зайде на територію України.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

Дмитро Кулеба сказав, що добре пам'ятає запевнення з Мінська, що з території Білорусі для України немає жодної загрози, а потім через білоруський кордон почався наступ на Київ; що росіяни регулярно завдають ударів по Україні з території Білорусі.

"У нас немає ілюзій щодо Білорусі, а є тверезий аналіз того, що відбувається, і яким чином не давати додаткових приводів Лукашенку ухвалювати ті чи інші рішення. Я вже казав публічно, і моя позиція не змінилася: якщо білоруські збройні сили зайдуть на територію України, я негайно відправлю пропозицію розірвати з ними дипломатичні відносини", - заявив він.

Він при цьому наголосив, що Білорусь однозначно є співучасником злочину агресії проти України і "жодних виправдань їм немає і не буде".
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Білорусь
 

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