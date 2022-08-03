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Нові «Слуги народу»: хто зайде до Ради замість Совгирі та Костіна
10:43 03.08.2022 |
Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала двох представників "Слуги народу" обраними народними депутатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ЦВК.
Повідомляється, що 27 липня ЦВК отримала постанови Ради про дострокове припинення повноважень Андрія Костіна та Ольги Совгирі.
"Тому обраними народними депутатами комісія визнала наступних у списку Артема Михайлюка та Олександра Васюка (на позачергових виборах 21 липня 2019 року були під №142 та №143 відповідно у виборчому списку партії "Слуга народу"), - йдеться у повідомленні.
Артем Михайлюк
Михайлюк є IT-менеджером і бізнес-тренером, співзасновник і колишній CEO Helsi.me (сервіс електронного запису на прийом до лікаря).
Є чинним бенефіціаром компаній "24/7. Медікал" і "ТІММАСТЕР", засновник ТОВ "Бізнес Шоу" і компанії BizGames, очолював благодійний фонд "Серце до серця".
Олександр Васюк
Був координатором правників команди Володимира Зеленського під час президентської кампанії 2019 року. Є виконавчим директором "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України". Керівник "Української асоціації штучного інтелекту та робототехніки".
Нагадаємо, минулого тижня Андрій Костін був призначений новим генеральним прокурором.
А Ольга Совгиря стала суддею Конституційного суду.
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