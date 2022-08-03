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Британія підготувала два кораблі для передачі Україні, - посол
08:48 03.08.2022 |
Велика Британія вже підготувала для передачі Україні два військові кораблі. Мовиться про судна, які займаються розмінуванням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Два кораблі вже готові для передачі Україні й ми зараз ведемо розмову, чи нам потрібні будуть, з огляду на ситуацію в Чорному морі, ще кораблі. Зараз, в цей момент ми говоримо про кораблі, які займаються розмінуванням", - сказав дипломат.
За його словами, українські військовослужбовці вже проходять навчання на цих спеціалізовних бойових суднах.
Пристайко зазначив, що "останнім часом, коли ми говоримо про допомогу Великої Британії, ми маємо на увазі або те, що вже сталось, або те, що станеться вже найближчим часом - це реальна допомога".
"Я бачив, коли був на кораблі, як наші матроси поруч з матросами, офіцери на мостику поряд з офіцерами, керують, тренуються. Все виглядає так, що готовність до бойового застосування буде, вважаю, через пару тижнів", - додав посол.
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