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АНАЛІТИКА

Україна розраховує отримати протимінні кораблі від Великобританії

 

Уряд у Києві розраховує отримати від офіційного Лондона щонайменше два протимінні кораблі, на яких зараз проходять навчання українські військові у Великобританії. Про це повідомив посол України у Сполученому Королівстві Вадим Пристайко в інтерв'ю "Суспільному" 31 липня.

"З початком війни протоки до Чорного моря були закриті Туреччиною для військових кораблів взагалі. Наші пріоритети зсунулись, нам зараз потрібні протимінні кораблі", - розповів він.

За його словами, на першому етапі йдеться по про передачу двох таких кораблів, але надалі їхня кількість може бути збільшена. "Два - це початкова цифра, з якою ми зараз працюємо. Це бойові кораблі, які зараз знаходяться на озброєнні Військово-морських сил її величності. Вони будуть перероблені, оновлені і до них буде додане спеціальне обладнання, яке потрібне нам. Але це не тільки два кораблі, у них є більше того самого класу", - зазначив дипломат.

Великобританія підготує 10 тисяч українських солдатів за 120 днів

У липні у Великобританії стартували навчання українських військових, анонсовані британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном під час візиту до Києва. Їх проходять ті, хто не має або практично не має досвіду армійської служби.

Вишкіл проходять близько 10 тисяч українських солдатів під керівництвом 1050 британських військових інструкторів. Серед іншого, новобранців навчають поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги на полі бою, польової техніки, тактики патрулювання та законам збройних конфліктів.

Пристайко повідомив, що тривалість підготовки становить 120 днів. "І ми плануємо, що кожні 120 днів будуть готуватися наступні 10 тисяч (українських військових. - Ред.)", - додав посол. Він також висловив сподівання, що аналогічні програми підготовки українських солдатів запропонують й інші союзники України.

Військова допомога Великобританії Україні

Київ отримав від британського уряду кілька тисяч переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak, протитанкових ракетних комплексів Javelin і NLAW, протикорабельні ракетні системи Brimstone, артилерію, бронетехніку (зокрема, патрульні машини Mastiff) та іншу зброю.

До останнього траншу британської військової допомоги Україні увійшли системи протиповітряної оборони, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для солдатів.

Загальна сума військової допомоги Лондона від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнула 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів), а разом із гуманітарною та економічною допомогою - 3,8 мільярда фунтів (4,6 мільярда доларів). Як стверджують у британському уряді, це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.

За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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