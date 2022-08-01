Нардеп від «Слуги народу» задекларував елітний годинник Breguet як подарунок від свого помічника, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол щодо народного депутата Анатолія Гунька (фракція "Слуга народу") через виявлення ознак порушення вимог закону "Про запобігання корупції".

Підставою для складання протоколу щодо нардепа Гунька стало те, що він нібито отримав у подарунок годинник марки "Breguet" вартістю понад $10 тисяч від свого помічника, повідомляє пресслужба НАЗК.

Водночас у відомстві зауважують, що це порушення було скоєно до 24 лютого 2022 року.

Крім того, адміністративний протокол складено щодо ще одного народного депутата від "Слуги народу" Олександра Гайду, що скористався своїм правом на депутатське звернення та написав до Одеського міського голови Геннадія Труханова й до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів із питань, які становили приватний інтерес депутата.

"У зверненні народний депутат пропонував забезпечити перевірку закладу громадського харчування, в якому йому відмовили у розміщенні за столом через небажання продемонструвати COVID-сертифікат. Через відповідні перевірки роботу закладу було паралізовано на тиждень, що призвело до втрати прибутку. Подія сталася до початку повномасштабної війни", - зазначається у повідомленні.