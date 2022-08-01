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Клуб експертів випустив відео з оглядом подій, що відбудуться в Україні та світі з 1 по 7 серпня
12:14 01.08.2022 |
У рамках нового проекту з анонсування подій, які мають відбутися протягом найближчих семи днів, на YouTube-каналі «Клуб експертів» вийшов відео матеріал з аналізом запланованих подій в Україні та світі.
У новому випуску засновник клубу експертів Максим Уракін разом із Ольгою Левкун проаналізували найважливіші події в Україні та світі у період з 1 по 7 серпня 2022 року.
Зокрема, в Україні пройде низка круглих столів, прес-конференцій та семінарів, присвячених розвитку економіки країни у післявоєнний час, веденню бізнесу на міжнародних маркетингових майданчиках, а також безпеці громадян у поточних умовах. Також жителі нашої країни зможуть відвідати низку культурних заходів.
На світовій арені безумовно головною подією наступного тижня є турне третьої людини в ієрархії США, спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі країнами Південно-Східної Азії, а також її можливий візит на острів Тайвань і реакція влади Китаю на цю поїздку.
Крім того, низка найбільших економік ЄС опублікує дані статистичних служб про стан своєї економіки, а Банк Англії оприлюднить рішення щодо зміни базової процентної ставки.
Про ці та багато інших подій дивіться у новому ролику на каналі Клуб експертів за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=WzZgfg8kaF0
Підписатися на канал Клуб експертів можна тут - https://www.youtube.com/channel/UC4plQ0XBaoLOKPIXrb1aMGQ
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