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АНАЛІТИКА

МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

 

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.

Про це МЗС повідомило "Європейській правді".

"Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей", - наголосив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Він повідомив також, що на базі посольства України в Сербії відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: у разі позаштатної ситуації можна телефонувати за номером +381631113185.

У МЗС утрималися від оцінок ситуації. "Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство", - йдеться у заяві речника.

Як розповідала "Європейська правда", на півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Є повідомлення про заблокований кордон Косова із територією, подконтрольною уряду Сербії. Через це МЗС України радить українцям використовувати інші пункти перетину кордону.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе".

 

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