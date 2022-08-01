МЗС просить українців не їхати на південь Сербії, де не виключений збройний конфлікт

Міністерство закордонних справ оприлюднило рекомендацію для українців через загострення відносин між сербами і косоварами.

Про це МЗС повідомило "Європейській правді".

"Наполегливо рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання південних районів Сербії та уникати місць масового скупчення людей", - наголосив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко.

Він повідомив також, що на базі посольства України в Сербії відкрито цілодобову "гарячу лінію" для допомоги українцям: у разі позаштатної ситуації можна телефонувати за номером +381631113185.

У МЗС утрималися від оцінок ситуації. "Відстежуємо ситуацію на півдні Сербії. Сторони мають утримуватися від дій, які можуть спровокувати насильство", - йдеться у заяві речника.

Як розповідала "Європейська правда", на півночі частково визнаного Косова місцеві серби будують барикади, протестуючи проти рішення Приштини про перереєстрацію транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

Є повідомлення про заблокований кордон Косова із територією, подконтрольною уряду Сербії. Через це МЗС України радить українцям використовувати інші пункти перетину кордону.

Сербія бере активну участь у цьому конфлікті, підтримуючи косовських сербів. Президент Сербії Александер Вучич навіть натякає на можливе військове вирішення конфлікту. За його словами, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів, Сербія переможе".