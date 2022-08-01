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АНАЛІТИКА

Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III

 

Уряд Норвегії повідомив про передачу Україні 14 легкоброньованих автомобілів IVECO LAV III.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні на сайті уряду Норвегії.

"Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність і захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на автомобілі є запит з боку української влади, вони постачаються на додаток до іншого військового обладнання, такого як артилерія, ПЗРК та бронетранспортери, які Норвегія вже передала Україні.

"Норвегія продовжує робити свій внесок у боротьбу українців за свободу. Уряд постійно оцінює, як Норвегія може надати подальшу підтримку Україні в захисті країни від вторгнення Росії" - заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре 1 липня відвідав Україну, де побував у зруйнованих Росією містах і пообіцяв надати 10 мільярдів крон допомоги.
Ключові теги: Норвегія
 

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