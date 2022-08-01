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Катар направив $5 мільйонів на медичну допомогу Україні
09:01 01.08.2022 |
На рахунок Міністерства охорони здоров'я у межах ініціативи United24надійшло $5 млн від державної організації Катару Qatar Fund For Development.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначається, що кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги, а також наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.
"Вперше за два місяці роботи United24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу", - зазначає міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Він подякував Qatar Fund For Development за суттєвий внесок у порятунок життів, а також запросив інші організації до взаємодії, "щоби кошти, зібрані на допомогу українцям, були використані ефективно та цілеспрямовано".
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