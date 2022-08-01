Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США почали процес придбання ЗРК NASAMS для України

 

США розпочали процес придбання норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для подальшої передачі Збройним силам України, заявив представник Пентагону на брифінгу.

"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо в процесі закупівлі систем", - розповів він, повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.

Представник Пентагону зазначив, що точна дата поставок систем NASAMS поки що невідома.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air missile System) - пересувний норвезький зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км, висота ураження - до 21 км.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,3365
  0,3400
 0,92

Курс обміну валют на сьогодні, 11:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3615  0,45 1,14 40,6769  0,34 0,82
EUR 39,6538  0,44 1,09 41,3500  0,29 0,69

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес