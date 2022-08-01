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США почали процес придбання ЗРК NASAMS для України
08:58 01.08.2022 |
США розпочали процес придбання норвезьких зенітно-ракетних комплексів NASAMS для подальшої передачі Збройним силам України, заявив представник Пентагону на брифінгу.
"У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже перебуваємо в процесі закупівлі систем", - розповів він, повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.
Представник Пентагону зазначив, що точна дата поставок систем NASAMS поки що невідома.
NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air missile System) - пересувний норвезький зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Дальність ураження, залежно від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км, висота ураження - до 21 км.
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