Північна Македонія передає Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

Про це повідомляє македонське РТС, пише "Європейська правда".

Міністерство оборони Північної Македонії підтвердило передачу Україні танків Т-72 після того, як у соцмережах з'явилися кадри з колоною техніки.

В оборонному відомстві зазначили, що танки були на озброєнні у підрозділі, який невдовзі розформують. Рішення передати їх Україні додатково аргументували тим, що ще за кілька років ця техніка стане застарілою і її все одно потрібно замінювати сучасними. Скільки танків передають Україні, не уточнюють.

Загалом, наскільки відомо, армія Північної Македонії має на озброєнні близько 30 танків Т-72.