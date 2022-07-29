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АНАЛІТИКА

Німеччина готується передати Україні 16 танків для наведення мостів

 

Німеччина вирішила передати Україні шістнадцять танків для наведення мостів.

Про це у своєму Twitter заявило Міністерство оборони Німеччини, пише "Європейська правда".

"З метою подальшої підтримки сухопутних сил України, міністерка Ламбрехт вирішила передати партію з 16 танків-мостоукладників Biber. Їх можна використовувати для подолання водних та інших перешкод на полі бою", - зазначають у повідомленні.

У розширеному описі зазначають, що "Бібери" використовують для швидкого створення мостів для подолання військами водних перешкод і складного рельєфу, коли ширина потрібної переправи не перевищує 20 метрів. Кожен з елеметів для мосту має довжину близько 11 метрів (створений міст - 22) і ширину чотири метри. Такий міст може витримувати у тому числі бронетехніку.

 

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