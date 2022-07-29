Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд заочно арештував колишнього голову КСУ Тупицького, тепер його можуть повернути з Відня

16:05 29.07.2022 |

Політика

 

Суд обрав для колишнього голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Подільський районний суд міста Києва обрав щодо колишнього голови Конституційного Суду України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої відносно обвинуваченого", - йдеться у повідомленні.

У бюро нагадали, що 27 травня 2022 року Тупицького було оголошено в міжнародний розшук.

Нагадаємо, 29 грудня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного Суду Олександра Тупицького з посади судді КСУ строком на два місяці. У свою чергу у прес-службі КСУ тоді заявили, що цей указ суперечить Конституції. Згодом Зеленський продовжив строк відсторонення голови КСУ ще на місяць, а згодом скасував указ Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького суддєю Конституційного Суду. Однак Верховний Суд визнав цей указ незаконним, оскарження цього рішення триває.

У підсумку термін повоноважень Тупицького сплив 15 травня 2022 року, лише після цього присягу судді КСУ склала Оксана Грищук, призначена указом Зеленського на місце Тупицького.

Перед відстороненням виконувач обов'язків генерального прокурора повідомив Тупицькому про підозру у справі про корупцію. За даними слідства, у 2018 році, обіймаючи посаду заступника голови КСУ, діючи в особистих інтересах та інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України Віктора Татькова, він вплинув на свідка у кримінальному провадженні шляхом підкупу, щоб той відмовився від надання свідчень або дав свідомо неправдиві свідчення.

Крім того, Тупицький тричі протягом 2018-2019 років надав слідчому Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, щодо особливо тяжкого злочину, пов'язаного з протиправним заволодінням майновими активами ПАТ "Зуєвський енергомеханічний завод".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес