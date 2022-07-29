Фінансові новини
- |
- 29.07.22
- |
- 13:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінцифри звернулося до Meta для розблокування українських блогерів
11:54 29.07.2022 |
Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компанії Meta з проханням адаптувати модерацію українського контенту до умов воєнного часу, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Написали листа президенту Meta з глобальної політики Ніку Клеггу і попросили підвищити якість модерування. Щоб пости українців більше не приховували, а акаунти не банили", - написав Федоров у телеграм-каналі, оприлюднивши копію звернення.
За його словами, у Києві також очікують якнайшвидшої появи української версії Messenger.
Водночас віцепрем'єр зазначив, що компанія Meta допомагає Україні: блокує російські пропагандистські ресурси, запустила українську версію Facebook для iOS і разом із "Дія.Бізнес" - навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу,
Як повідомлялося, у травні Мінцифри та Meta вже обговорювали проблему блокування українського контенту та відкриття офісу в Україні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Мінцифри звернулося до Meta для розблокування українських блогерів
|Призначення Костіна і Совгирі: Чому Зеленський не боїться гніву західних партнерів
|Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства відсутня
|Зеленський ухилився від відповіді на запитання щодо позбавлення Корбана громадянства України
|Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони
|НАБУ повідомило екснардепу Мартиненку підозру в отриманні хабаря
|ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол
Бізнес
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії