Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінцифри звернулося до Meta для розблокування українських блогерів

11:54 29.07.2022 |

Політика

 

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компанії Meta з проханням адаптувати модерацію українського контенту до умов воєнного часу, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Написали листа президенту Meta з глобальної політики Ніку Клеггу і попросили підвищити якість модерування. Щоб пости українців більше не приховували, а акаунти не банили", - написав Федоров у телеграм-каналі, оприлюднивши копію звернення.

За його словами, у Києві також очікують якнайшвидшої появи української версії Messenger.

Водночас віцепрем'єр зазначив, що компанія Meta допомагає Україні: блокує російські пропагандистські ресурси, запустила українську версію Facebook для iOS і разом із "Дія.Бізнес" - навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу,

Як повідомлялося, у травні Мінцифри та Meta вже обговорювали проблему блокування українського контенту та відкриття офісу в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,1279
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8147  0,44 1,11 41,0150  0,44 1,08
EUR 40,0915  0,47 1,19 41,6356  0,45 1,09

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес