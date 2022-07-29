Мінцифри звернулося до Meta для розблокування українських блогерів

Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компанії Meta з проханням адаптувати модерацію українського контенту до умов воєнного часу, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Написали листа президенту Meta з глобальної політики Ніку Клеггу і попросили підвищити якість модерування. Щоб пости українців більше не приховували, а акаунти не банили", - написав Федоров у телеграм-каналі, оприлюднивши копію звернення.

За його словами, у Києві також очікують якнайшвидшої появи української версії Messenger.

Водночас віцепрем'єр зазначив, що компанія Meta допомагає Україні: блокує російські пропагандистські ресурси, запустила українську версію Facebook для iOS і разом із "Дія.Бізнес" - навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу,

Як повідомлялося, у травні Мінцифри та Meta вже обговорювали проблему блокування українського контенту та відкриття офісу в Україні.