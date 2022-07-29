Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства відсутня

08:45 29.07.2022 |

Політика

 

Бізнесмен, глава штабу терроборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства як і раніше відсутня. Він також звернувся до секретаря РНБО Олексія Данилова з пропозицією допомогти виявити тих українців, у яких є паспорти інших держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в Facebook.

"Я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимально велику кількість людей, які мають другий паспорт. Причому навіть у Вашому оточенні", - написав Корбан.

Він також закликав владу уникати подвійних стандартів і перестати жити за принципом "друзям - все, ворогам - закон".

Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.

У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,9965
  0,1279
 0,34

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3778  0,44 1,14 40,5778  0,54 1,34
EUR 39,6192  0,48 1,21 41,1869  0,67 1,66

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес