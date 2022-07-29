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Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства відсутня
08:45 29.07.2022 |
Бізнесмен, глава штабу терроборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що офіційна підстава для позбавлення його громадянства як і раніше відсутня. Він також звернувся до секретаря РНБО Олексія Данилова з пропозицією допомогти виявити тих українців, у яких є паспорти інших держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Корбана в Facebook.
"Я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимально велику кількість людей, які мають другий паспорт. Причому навіть у Вашому оточенні", - написав Корбан.
Він також закликав владу уникати подвійних стандартів і перестати жити за принципом "друзям - все, ворогам - закон".
Нагадаємо, 22 липня прикордонники не пустили Корбана в Україну і забрали український паспорт. Напередодні з'явилася інформація, що президент позбавив його українського громадянства.
У свою чергу мер Дніпра Борис Філатов назвав позбавлення громадянства Корбана "фатальною помилкою".
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