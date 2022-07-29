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Зеленський ухилився від відповіді на запитання щодо позбавлення Корбана громадянства України
08:39 29.07.2022 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про припинення українського громадянства бізнесмена Геннадія Корбана законне, і не бачить підстав для спекуляцій у цьому питанні.
Про це Зеленський заявив на спільному з Президентом Литви Гітанасом Науседою брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"По-перше, ніяких спекуляцій немає. Ми на регулярній основі надаємо громадянство нашої держави або позбавляємо. Це постійний процес і все відбувається постійно в межах чинного законодавства", - сказав глава держави у відповідь на запитання про можливість перегляду рішення щодо припинення громадянства України Корбана або пояснення мотивів його ухвалення задля уникнення спекуляцій.
Раніше ЗМІ опублікували скан нібито ще непідписаного Указу Президента про припинення громадянства Корбана, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича та ще ряду осіб. Формальною причиною припинення громадянства було добровільне набуття ними громадянства іншої країни. Втім, офіційно ця інформація не підтверджувалася.
22 липня керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан повертався до України з-за кордону, де був у відпустці і зустрічався зі своїм семирічним сином. За даними ЗМІ, тоді у Корбана на кордоні між Польщею та Україною прикордонники забрали паспорт. Він назвав це непорозумінням і звернувся до Президента України з проханням вирішити це питання.
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