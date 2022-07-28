Фінансові новини
- |
- 28.07.22
- |
- 20:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони
18:22 28.07.2022 |
Президент Литви Гітанас Наусєда в четвер оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це Наусєда оголосив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я так само не з пустими руками приїхав. Сьогодні новий пакет - це амуніція (боєприпаси) і десять бронемашин. Ми скоро покажемо антидрони, які виготовляються у Литві. Ми знаємо, що вам надзвичайно потрібні ці системи", - сказав президент Литви.
Він запевнив, що війна в Україні ніколи не буде для Литви якимось простим сьогоденням.
"Ми не дозволимо й іншим забути і втомитись. Як на Заході, так і на Сході. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоби ті, хто відповідальний за злочини з Росії, аби вони були покарані",- наголосив він.
Окремо він закликав українську владу не зупинятися на втіленні реформ.
Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності. Там він вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.
У промові перед Верховною Радою Наусєда запевнив, що Вільнюс буде й надалі домагатися на міжнародній арені посилення санкційного тиску на Росію та збільшення військової допомоги Україні.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
|Рада призначила Совгирю суддею КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Литва надасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси й антидрони
|НАБУ повідомило екснардепу Мартиненку підозру в отриманні хабаря
|ПЦУ закликає Вселенського патріарха Варфоломія визнати главу РПЦ Кирила - схизматом, позбавивши його права посідати патріарший престол
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
|Виробник Bayraktar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який поляки зібрали майже 5 мільйонів євро
|Клименко став новим керівником САП
|Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором
Бізнес
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla