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АНАЛІТИКА

НАБУ повідомило екснардепу Мартиненку підозру в отриманні хабаря

17:40 28.07.2022 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому депутату Верховної Ради Миколі Мартиненку підозру в отриманні неправомірної вигоди та відмиванні коштів (ч. 4 ст. 368 та ч. 2 ст. 209 КК України). Про це йдеться на сайті НАБУ та в повідомленні антикорупційної прокуратури.

За версією слідства, у липні 2014 року колишній депутат отримав 311 600 євро від керівництва чеської компанії Skoda JS, яка займається будівництвом та обслуговуванням атомних електростанцій, за лобіювання інтересів в Україні. У той час Мартиненко очолював комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу та ядерної політики.

В НАБУ вважають, що хабар перерахували під виглядом оплати агентських послуг за угодою про співпрацю між Skoda JS та кіпрською компанією, афілійованою з Мартиненком. Потім гроші відмили через Британські Віргінські острови, та врешті-решт вони опинилися на рахунку кіпрської компанії, що контролюється підозрюваним.

З рахунків цієї компанії сплачували за навчання, відпочинок, оренду житла за кордоном та інші особисті потреби ексдепутата та його родичів.

У Чехії за цією ж справою пред'явлено обвинувачення шести працівникам Skoda JS (кримінальна справа перебуває на стадії судового розгляду).

Інформація про те, що Мартиненка підкупили, з'явилась у чеських ЗМІ ще наприкінці 2014 року. Депутат тоді називав ці повідомлення замовними.

"Я ні співробітників Skoda, і нікого з керівництва цієї компанії не знаю персонально і ніколи не мав жодних із ними стосунків - ні ділових, ні дружніх", - казав Мартиненко в інтерв'ю LIGA.net у 2015 році.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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