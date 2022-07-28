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Виробник Bayraktar безкоштовно передасть Україні безпілотник, на який поляки зібрали майже 5 мільйонів євро
12:27 28.07.2022 |
Турецький виробник безпілотних літальних апаратів (БПЛА) компанія Baykar заявив, що безкоштовно передасть Україні безпілотник Bayraktar TB2, на який раніше у Польщі був оголошений збір коштів.
Про це повідомив організатор збору журналіст Славомір Сєраковський у Facebook, опублікувавши відповідний лист компанії.
"Ми хочемо бути частиною цього людського жесту солідарності. В умовах кампанії ми безкоштовно пожертвуємо українцям безпілотник Bayraktar TB2, щоб вони могли захищати батьківщину найкращим чином", - йдеться у листі.
Водночас, як зазначає Сєраковський, зібрані у Польщі 22,5 млн злотих (4,7 млн євро) за погодженням з українською та турецькою сторонами будуть спрямовані на гуманітарну допомогу українському суспільству.
Журналіст додав: оскільки кампанія зібрала навіть більше, ніж планувала - на 1,8 млн злотих (плюс виручка від аукціону) - то ці кошти будуть перераховані у Збройних сил України.
До кінця тижня, коли збір буде остаточно закрито, ця сума може ще збільшитися.
"Підсумовуючи: загалом наша фінансова допомога Україні становить близько 50 млн злотих", - наголосив Сєраковський.
Як повідомлялося, Baykar заявила, що безкоштовно передасть українським військовим три БПЛА Bayraktar TB2, на які раніше в Україні зібрали 600 млн грн.
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