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Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором
11:45 28.07.2022 |
Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором України.
Відповідний указ №538/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.
"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Генеральним прокурором", - йдеться у документі.
Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. У парламенті Костін обіймав посаду очільника Комітету з питань правової політики, його називають людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.
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