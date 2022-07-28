Зеленський призначив Костіна генеральним прокурором

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Костіна генеральним прокурором України.

Відповідний указ №538/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Призначити Костіна Андрія Євгеновича Генеральним прокурором", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. У парламенті Костін обіймав посаду очільника Комітету з питань правової політики, його називають людиною, близькою до голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялося, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.