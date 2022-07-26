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АНАЛІТИКА

Франція передає 10 тисяч ноутбуків українськи медикам

 

Українські медики отримають від французького уряду 10 тисяч ноутбуків.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

"Наші лікарі - герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами. Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп'ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - зазначив Федоров.

Він подякував міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку ініціативи міністерства цифрової трансформації та МОЗ.

Нагадаємо, у червні Європейський Союз передав українським правоохоронцям обладнання для підтримки ІТ-інфраструктури Нацполіції на суму 356 тисяч євро.
Ключові теги: Франція
 

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