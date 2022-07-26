Фінансові новини
- |
- 26.07.22
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція передає 10 тисяч ноутбуків українськи медикам
12:29 26.07.2022 |
Українські медики отримають від французького уряду 10 тисяч ноутбуків.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Європейська правда".
"Наші лікарі - герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами. Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп'ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - зазначив Федоров.
Він подякував міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку ініціативи міністерства цифрової трансформації та МОЗ.
Нагадаємо, у червні Європейський Союз передав українським правоохоронцям обладнання для підтримки ІТ-інфраструктури Нацполіції на суму 356 тисяч євро.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
ТОП-НОВИНИ
|ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову
|Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у «зерновій угоді» та чому закриває очі на дії РФ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Франція передає 10 тисяч ноутбуків українськи медикам
|YouTube-канал «Клуб експертів» запускає серію роликів, присвячених оглядам та аналізу найближчих подій в Україні та світі
|В.о. голови ФДМ Батова написала заяву на звільнення
|Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова
|Перші британські ЗРК Stormer – уже в Україні
|ЄС виділив Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову
Бізнес
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla
|Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі
|Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг — смартфонов, которые заряжаются быстрее всего
|Chevrolet представив електричний кросовер із запасом ходу 515 км і цінником $ 45 000
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії