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АНАЛІТИКА

YouTube-канал «Клуб експертів» запускає серію роликів, присвячених оглядам та аналізу найближчих подій в Україні та світі

09:45 26.07.2022 |

Політика

 

YouTube-канал «Клуб експертів» у новій серії роликів на щотижневій основі розповідатиме про події, які мають відбутися у найближчі сім днів. Кожне відео складатиметься з двох блоків, присвячених анонсам головних подій в Україні та світі.

За словами засновника Клубу експертів Максима Уракіна, це дозволить як медіаспільноті, так і громадянам краще орієнтуватися в порядку денному, звертаючи увагу на цікаві та дійсно важливі події для суспільства.

«Ми сподіваємося, що наші відео з оглядами та аналізом майбутніх подій будуть корисними для суспільства. Анонси подій випускаються переважно розрізнено чи у вигляді стислих текстових добірок. У відеоформаті така інформація може сприйматись краще», - заявив засновник Клубу експертів.

У пілотному випуску Максим Уракін разом із співведучою Ольгою Левкун проаналізували анонси на наступний тиждень та розповіли про головні події, заплановані в Україні та світі у період з 25 по 31 липня 2022 року.

Крім того, Клуб Експертів пропонує організаторам подій надсилати анонси на електронну пошту [email protected] із позначкою #майбутні події.

З відео можна ознайомитись за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=oUDief39geU
 

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