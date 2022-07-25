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АНАЛІТИКА

Польща передала Україні танки PT-91 Twardy

 

Речник Агентства озброєнь Міністерства національної оборони Польщі Кшиштоф Платек розповів про передачу Україні польських танків PT-91 Twardy.

Про це він сказав каналу Wolski o Wojnie в інтерв'ю Ярославу Вольському, політологу та аналітику з питань армії та оборони, пише "Європейська правда".

Платек говорив про те, що Польща заповнить прогалину, яка утворилась через передачу танків Україні, серед іншого, поставками танків з Південної Кореї.

"Пробіл у понад 200 танків Т-72, пробіл у певній кількості PT-91, щодо нього я не можу сказати кількість, буде заповнений повністю, і навіть з подвоєною силою, тому що це танки набагато вищого рівня якості", - сказав Платек.

Глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі також повідомив, що танки PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні.

Про яку кількість танків іде мова, не розкривають.

PT-91 Twardy - польська модернізація танка Т-72. Він був розроблений в 90-х роках. Машини в цій версії мають більш потужний двигун, модернізовану систему управління вогнем і динамічну броню.
Ключові теги: Польща
 

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