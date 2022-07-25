Соратники президента Володимира Зеленського по "Кварталу-95" бізнесу більше не контролюють російську кінокомпанію "Грин Филмс". У квітні 2022 року їхня кіпрська фірма вийшла зі складу засновників цієї московської фірми.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) із посиланням на витяги із реєстру юридичних осіб РФ.

Водночас вони залишаються серед бенефіціарів іншої російської компанії - ООО "Платинумфильм".

Відповідно до документу, з 6 квітня 2022 року із засновників ООО "Грин Филмс" вийшла кіпрська компанія Green Family LTD, в якій мають частки перший помічник президента Сергій Шефір, Борис Шефір, Андрій Яковлєв і соратник бізнесмена Ігоря Коломойського Тімур Міндіч. Зазначається, що до березня 2019 року частку в цій кіпрській фірмі мав і сам Зеленський.

Тепер 50% ООО "Грин Филмс" володіє громадянка РФ Ольга Лосєва, а іншими 50% - сам "Грин Филмс".

До цього, протягом 2013-2021 років, Лосєва була керівницею російської компанії ООО "Смарт тв продакшн". У цей же час співвласником "Смарт тв продакшн" був Дмитро Глашкін. Він очолював "Грин Филмс" у той час, коли компанією володів Володимир Зеленський і його бізнес-партнери, він же залишається директором "Грин Филмс" і нині.

"Тому хоча "Грин Филмс" тепер і не контролюють соратники президента України, компанія перейшла під контроль раніше пов'язаних із ними осіб", - кажуть журналісти.

Другу російську компанію - ООО "Платинумфильм" - продовжує контролювати на 49% кіпрська Green Family LTD (тобто Сергій і Борис Шефіри, Андрій Яковлєв і Тімур Міндіч). Водночас фірма має скромні фінансові результати: у 2021 році виручка склала 50 тис. рублів.

Про обставини часткового виходу з російських бізнес-структур, журналісти "Схем" звернулися за коментарем до Сергія Шефіра, але він не відповів.

Також журналісти звернулися за коментарем у студію "Квартал-95".

На початку 2019 року "Схеми" з'ясували, що Володимир Зеленський і його бізнес-партнери мають компанії у Росії, попри запевнення тоді ще кандидата у президенти про закриття бізнесу в 2014 році. Журналісти знайшли три російські фірми, які займаються виробництвом кінофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Засновник усіх трьох компаній - зареєстрована на Кіпрі Green Family Ltd, кінцевим бенефіціаром якої був вказаний Володимир Зеленський і його партнери по "Кварталу 95".

Володимир Зеленський спочатку заперечував цей факт, але потім визнав і вибачився перед журналістами.

Тоді з'ясувалося, що компанія "Грин Филмс" не лише працює в Москві, але й успішно пройшла відбір у конкурсі на отримання державного фінансування з бюджету Росії та отримала 35 млн рублів (майже $542 тис.) на фінансування фільму-трилера "Вниз".

У березні 2019 року стало відомо, що Володимир Зеленський позбувся частки у російському кінобізнесі на користь Андрія Яковлєва - автора "Студії Квартал-95".

"Кварталівці" вийшли із засновників своєї третьої російської "Вайсберг Пикчерс" у червні 2019 року, відтоді її контролює Юргіс Бальчюнас (продюсер Марюс Вайсберг).