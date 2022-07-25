Фінансові новини
- |
- 25.07.22
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
The New York Times відкриває бюро в Києві
11:14 25.07.2022 |
Американська щоденна газета The New York Times відкриває бюро в Україні. Видання висвітлюватиме події війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter помічника головного редактора міжнародного відділу видання Майкла Слекмана.
"Ми створили бюро в Києві, щоб висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців і змусила їх знаходитися далеко за межами своєї країни", - написав Склемкан.
За його словами, очільником українського бюро стане журналіст Ендрю Крамер.
Нагадаємо, до цього в травні ще одне авторитетне видання відкрило свій офіс в Києві, йдеться про американську щоденну газету The Washington Post.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
|Голову тероборони Дніпропетровщини Корбана не впускають до України, мотивуючи припиненням громадянства
|Без паспорта: Рятує чи топить Коломойського Зеленський, забираючи громадянство
|Курс підняли, обмеження посилили, облікову залишили. Що несуть в собі ці зміни від НБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|The New York Times відкриває бюро в Києві
|Бербок не виключає провалу кругових постачань танків Україні
|Постачання німецьких ППО Україні затримується - ЗМІ
|Міноборони РФ визнало удар по Одеському морпорту
|4 HIMARS і 580 дронів Phoenix Ghost – США виділили новий пакет військової допомоги Україні
|З чистого аркуша. Навіщо Коломойського зробили найбільшим європейським інвестором в Україну
|Україна, Туреччина та РФ за підтримки ООН домовилися про 120-денний експорт зерна з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний»
Бізнес
|Професійна соцмережа LinkedIn запустила україномовну версію
|Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
|Потужну і дуже точну лазерну зброю успішно випробували у Великій Британії
|Google тестуватиме окуляри з доповненою реальністю на вулицях
|Найбільший фонд Саудівської Аравії став акціонером Aston Martin
|У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
|Велика Британія створить найбільшу у світі магістраль для дронів